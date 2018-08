O Projeto Unicoper – Gestão da Propriedade Rural, desenvolvido pela UnC em parceria com a Copérdia está entre os finalistas do Prêmio Santa Catarina pela Educação, da FIESC. A premiação reconhece iniciativas voltadas à elevação da escolaridade básica e qualificação profissional dos trabalhadores. Os vencedores serão conhecidos no dia 30 de agosto, a partir das 9h, em evento na FIESC, em Florianópolis.



O projeto Unicoper é realizado há mais de uma década pela UnC e Copérdia e já formou mais de 440 alunos. O foco é proporcionar conhecimento administrativo e empreendedor aos associados da cooperativa e seus filhos buscando garantir a sucessão da propriedade rural atingindo níveis competitivos de produtividade. As aulas do programa acontecem duas vezes por semana, e conta com a participação de docentes da UnC. Entre os conteúdos abordados nos encontros estão convívio social e familiar, empreendedorismo, custos e finanças, economia rural e mercado agrícola, direito ambiental, entre outros.



A Reitora Solange Sprandel da Silva destacou a importância da classificação do projeto, que tem como proposta incentivar o desenvolvimento das propriedades, através da qualificação e capacitação dos produtores rurais, propagando conhecimento de geração a geração. “Parabéns aos docentes e alunos pela trajetória de sucesso do projeto Unicoper, parceria fundamental com a Copérdia”.



Este ano, 112 empresas participaram do prêmio com 125 práticas inscritas. No Alto Uruguai Catarinense, 13 iniciativas foram inscritas, destas foram classificadas para a final: Coperdia, Seara Alimentos, Kerb Mix, Sicoob Transcredi. O prêmio é concedido em três categorias: Elevação da escolaridade básica do trabalhador, Educação profissional do trabalhador e Programa de Educação Corporativa.



(Fonte: Camila C. Paz Fachi)