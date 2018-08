Um pedaço de cano, dentro da rede de esgoto, foi o principal motivo de alagamento de uma residência no bairro Natureza. A afirmação é do gerente local da Casan, Norberto Farina, em entrevista a Rádio Aliança. O objeto represeva os efluentes na rede e, com a chuva forte registrada na última sexta-feira, dia 24, fez com que esgoto retornasse pelo cano e alagasse toda uma residência na Travessa das Ilhas. O fato foi noticiado pela Rádio Aliança e não foi a primeira vez que o problema ocorreu neste local.



Em entrevista a Rádio Aliança, Farina destaca que a Casan foi ainda na manhã do sábado, dia 25, no local para verificar o problema. "Depois de muita dificuldade, achamos um pedaço de cano de 40mm dentro da rede e o objeto não faz parte da tubulação", afirma. Para Farina, houve alguma interferência externa para o objeto parar no encanamento.



Em função do último alagamento, a família registrou vários prejuízos e Farina afirma que um processo administrativo interno da companhia, visando ressarcir os danos, já está em andamento. O procedimento é relativo à primeira ocorrência de alagamento do imóvel, ocorrida nas últimas semanas.

(Com informações do repórter André Krüger).