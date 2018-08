Derramamento de óleo no trevo da BR 153

Uma grande mancha de óleo deu trabalho ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no começo da manhã desta terça-feira, dia 28. O derramamento foi registrado no trevo de acesso a Concórdia na BR 153, via Tancredo de Almeida Neves.



Populares registraram o problema e chamaram o Corpo de Bombeiros que fez o trabalho de colocação de cal. Nenhum acidente foi registrado em função desse problema.

(Com informações do repórter André Krüger)