Rodada do Fim de Semana pelo Interiorano de Futebol Sete Feminino

Rodada do fim de semana pelo Campeonato Municipal de Futebol Sete Feminino. Todas as partidas serão realizadas no domingo, dia dois.

Linha Carneiro

15h00: Castelo x Marchesan A

16h00: Carneiro A x Carneiro B

Linha Perondi

15h00: Céu Azul x Santori

16h00: Marchesan B x Perondi