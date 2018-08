Polícia localiza motocicleta com registro de roubo

Uma motocicleta com registro de roubo foi localizada em Concórdia no fim da tarde da segunda-feira, dia 27. Conforme Boletim de Ocorrência, feito na Central de Polícia Civil, o veículo estava abandonado aos fundos de uma residência na Vila Jacob Biezus.



A comunicação foi feita pela Polícia Militar, que chegou ao fato através de informação de um popular que achou o veículo, que estava totalmente danificado e sem placa.



No local, a PM descobriu que a motocicleta tinha registro de roubo através da numeração do motor. Não foi informada a circunstância do roubo deste veículo.