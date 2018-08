Possível furto de gado registrado no interior de Concórdia

Um furto e possível abate de bovino foi registrado no fim de semana, no interior de Concórdia. O fato ocorreu em uma propriedade rural, no Distrito de Planalto. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia Civil, nas últimas horas.



Conforme a proprietária do local, ela sentiu falta do bovino por volta das 9h. Ela fez buscas pela propriedade e percebeu vetígio de sangue em uma árvore, não sabendo informar se o animal foi abatido neste local, ou não.



O bovino que pode ter sido levado pesava aproximadamente 180 quilos. Ainda não se tem notícias do possível autor do furto. Conforme a comunicante, este é o segundo furto de gado nesta região nos últimos dias.