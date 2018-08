Fato aconteceu no interior de Jaborá, no fim de semana.

Ladrões fizeram um limpa em uma propriedade rural no interior de Jaborá, durante o fim de semana. O fato foi percebido na manhã do sábado, dia 25, e o Boletim de Ocorrência foi confeccionado nas últimas horas na Central de Polícia Civil.



Conforme o boletim, o fato se deu na comundiade de Linha Lageado Colônia.



Conforme a comunicante, proprietária do local, foram levados do interior da casa um aparelho de televisão, marca CCE, de 31 polegadas; um rádio marca Philips, uma lata de banha, uma peça de queijo, cinco quilos de erva mate, um cobertor e uma cafeteira. A comunicante também afirma que dez galinhas vivas também foram levadas. Ainda não há suspeita do furto.



Para entrar na residência, os bandidos arrombaram umas das janelas.