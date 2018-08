São aproximadamente 30 veículos, entre automóveis, motocicletas e ambulâncias, que estão diariamente a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. A frota parece grande, mas ainda está distante do ideal, em termos de quantidade e também de qualidade, já que muitos veículos já rodaram bastante e acabam gerando custos de manutenção. Para melhorar esta frota, automaticamente reduzir custos e oferecer atendimento com segurança e comodidade aos pacientes, principalmente aos que constantemente são transportados para atendimento fora de domicílio, a Administração Municipal está investindo na renovação destes veículos.



No ano passado, a Secretaria de Saúde recebeu três novos veículos, que são utilizados para transporte de pacientes, que necessitam de tratamento em outros municípios. Nesta semana, deve ser homologada a licitação para a compra de duas novas ambulâncias, além de duas novas Vans, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 820 mil. A empresa vencedora do certame está em fase de habilitação. Assim que homologada, terá 90 dias para entregar os veículos, que farão toda a diferença na secretaria, que no início do ano passado tinha apenas uma ambulância. Depois passou a ter duas, com a cedência de uma (usada – ano 2010) do Estado.



Além das duas ambulâncias já com longos períodos de utilização – as duas tem em média 300 quilômetros rodados cada – os veículos – em sua maioria - também já não são mais novos. Com a chegada das novas aquisições, um ou dois veículos, devem ser encaminhados para leilão. A preocupação é o custo em manutenções. Como a proposta do governo é fazer gestão eficiente, a ideia é adquirir novos com a economia feita na manutenção. Além das duas novas ambulâncias e Vans, estava no processo licitatório uma ambulância de simples remoção, que não recebeu proposta. Assim, o item deve ser novamente licitado em breve. O investimento tem recursos de emenda parlamentar, com contrapartida do município.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)