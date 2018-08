Foi denunciada pelo Ministério Público uma empreiteira de Chapecó que teria provocado a mortandade de peixes em um riacho no município de Ipira. O fato ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 10h, quando a guarnição da Polícia Militar Ambiental de Herval d’ Oeste flagrou o vazamento de óleo e resto de emulsão asfáltica de um caminhão da empresa que acabou atingindo a corrente d’água do Lajeado dos Pintos, na saída para Peritiba. A coloração da água levou moradores a acionarem a Polícia Ambiental.

De acordo com os autos o veículo trabalhava na revitalização da SC-390 entre Ipira e Alto Bela Vista. Houve a contenção do produto do caminhão que estava estacionado a cerca de 100 metros do riacho, porém, não a tempo evitar que o lajeado fosse atingido. Uma multa de R$ 115 mil foi aplicada em caráter administrativo, mas também foi aberto procedimento criminal para análise do Poder Judiciário.

A denúncia foi oferecida pelo MP e aceita pelo Poder Judiciário. Os acusados foram citados por edital para oferecer defesa.