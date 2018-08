A Prefeita de Arabutã, através de comunicado, não acatou o parecer pela absolvição do ex-vice-prefeito de Arabutã, Marcelo Morche, que hoje ocupa o cargo de servidor fiscal de tributos e obras do Município de Arabutã. A decisão vem de comunicado, publicado ainda no último dia 20, o qual a reportagem da Rádio Aliança teve acesso. Com a decisão, a prefeita Leani Schmidt torna nulo todos os atos praticados pela comissão que coordenou o Processo Administrativo Disciplinar, que investigou nos últimos meses o suposto crime de lesão ao erário. Com isso, o caso será arquivado.



Dentre as razões apresentadas na comunicação, está o fato de que um dos membros da comissão ter descumprido o artigo de Lei Complementar que determina que esse tipo de processo seja conduzido por comissão composta de três servidores estáveis. Ou seja, este componente não teria tempo de serviço público que o colocasse nesta condição.



Conforme noticiado pela Rádio Aliança no fim de semana, a comissão que investigou Marcelo Morche, que também foi candidato a prefeito derrotado nas últimas eleições municípais, pelo fato da empresa de sua mãe ter fornecido cuca para o aniversário de Arabutã, quando este era vice-prefeito, na gestão passada.



De acordo com o parecer da comissão, não houve entendimento comprovado de favorecimento da contratação na empresa Ivone Morche ME, assim também não ficou comprovado superfaturamento dos valores praticados nos itens forneceidos pela empresa para a municipalidade. Ainda conforme a justificativa, o servidor Marcelo Morche não foi o ordenador de despesas para a compra dos produtos.