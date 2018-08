Tribunal do júri condena dupla a 12 anos de prisão por assassinato

O Poder Judiciário da Comarca de Capinzal promoveu nesta segunda-feira, dia 27, no Centro Educacional Prefeito Celso Farina, a primeira sessão do Tribunal do Júri de 2018. Os trabalhos iniciaram às 10h e foram concluídos próximo das 18h.

Na oportunidade Cidnei Pedrussi e Delcio Antonio Pedrussi foram julgados acusados da morte de Marcelo da Silva, no dia 17 de janeiro de 2008, na comunidade de Linha Gramado, interior de Ipira. A vítima teria sido vítima de uma emboscada e foi assassinada com três tiros.

Os réus Cidnei Pedrussi e Delcio Antonio Pedrussi foram condenados a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Cabe recursos da decisão.

O corpo de sentença foi formado pelos seguintes jurados: Adriana Vanessa Luersen, Jarlei Bearzi, Flávio Brasil, Neudo Innocenti, Giovane Aparecida Belotto Rech, Marisa Aparecida Bonato Zocoli e Cassia Wilbert Souzo.

O júri é presidido pelo Juiz de Direito Daniel Radünz. Na acusação atuou a Promotora de Justiça, Carolina Maresch, e na defesa o advogado concordiense Osmar Colpani.

Fonte:Rádio Capinzal