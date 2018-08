Dois incêndios na mesma residência foram registrados na madrugada desta segunda-feira (27) na Rua 1º de Maio, em Piratuba.

No primeiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 00h20. O incêndio era no porão da residência na madeira que estava ali guardada. As chamas atingiram o piso e a parede lateral da casa. A energia elétrica estava desligada.

Os bombeiros levaram cerca de uma hora para apagar o fogo e realizar o rescaldo. Segundo populares, a propriedade é de Katia de Souza Duarte e não havia ninguém morando no local.

Cerca de 40 minutos após, os Bombeiros foram acionados novamente, pois a informação era de que o incêndio havia recomeçado. Ao chegar lá , os Bombeiros verificaram que uma área do lado do primeiro incêndio, também no porão, estava em chamas, a qual foi apagada novamente.

