Atual campeão dos Jasc, Concórdia, inicia disputa com Timbó, Lages e São José.

Definidas as chaves do handebol feminino para os Jasc

A Fesporte realizou na tarde desta segunda-feira, dia 27, o chaveamento do handebol feminino para a 58ª Edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que serão em Caçador, no próximo mês.



Chave A: Itajaí, São Bento do Sul e Fraiburgo;

Chave B: Blumenau, Palhoça e Guarujá do Sul;

Chave C: Chapecó, Balneário Camboriú e Criciúma;

Chave D: Concórdia, Timbó, Lages e São José.