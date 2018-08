Cerca de R$ 14 milhões vão circular na economia regional a partir desta semana. Nesta segunda-feira, 27 de agosto, o INSS iniciou o pagamento da primeira parcela do 13º aos aposentados e pensionistas. Segundo dados da Asaprev, em Concórdia e região 22 mil pessoas têm direito a esse benefício.

Com mais dinheiro circulando no mercado, a tentação de fazer novos gastos é natural, mas a orientação do economista José Alberto Olmi é maneirar, principalmente porque o poder aquisitivo dos brasileiros reduziu nos últimos anos. “Quem tinha uma aposentadoria e conseguia viver muito bem há anos atrás, agora tem certa dificuldade porque os produtos aumentaram bem mais que o reajuste dos benefícios”, destaca.

A dica do economista é usar esse dinheiro extra para o pagamento de dívidas. “É importante dar preferência para as dívidas com juros mais altos. Para quem não está endividado, a recomendação é fazer uma reserva para os momentos mais difíceis”, aconselha. Pesquisas mostram que nos últimos dois anos o endividamento cresceu mais entre idosos e 35% dos brasileiros com mais de 61 anos estão com contas atrasadas.

A liberação da 1ª parcela vai ser depositada a partir de hoje, seguindo o calendário de pagamentos dos benefícios previdenciários do mês de agosto, para os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir de setembro. O depósito será realizado na folha mensal de pagamentos do INSS, entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, conforme a Tabela de Pagamentos de Benefícios 2018.

Dados no Brasil

A estimativa é de que essa antecipação injete na economia do país R$ 20,7 bilhões em agosto e setembro. Segundo o INSS, quase 30 milhões de beneficiários terão direito a receber a primeira parcela do abono anual, que corresponde à metade do valor do benefício. O desconto do Imposto de Renda será cobrado apenas no pagamento da segunda parcela, que vai ocorrer em novembro e dezembro.