O FIMUSI, Festival da Canção de Irani, que acontece entre os dias 06, 07 e 08 de setembro, virou assunto nas redes sociais na última semana. A polêmica gira em torno da categoria Gospel. Alguns intérpretes reclamaram, através de publicações na internet, que neste ano o Festival não contempla este estilo, na mesma programação das demais Já a Prefeitura, através de nota e vídeo publicadas no Facebook, fez o contraponto, explicando a situação.

Neste ano a categoria Gospel do Fimusi foi realizada antes do evento geral. Os cantores se apresentaram e disputaram os prêmios no dia 4 de agosto. De acordo com os organizadores, a polêmica de agora, surgiu em função do descontentamento de uma cantora. “Em reuniões do passado, já havia sido cogitado que a categoria Gospel poderia ser realizada de forma exclusiva e resolvemos fazer um teste neste ano. Infelizmente uma pessoa acabou não concordando, se manifestou na rede e aí gerou toda essa polêmica”, conta a diretora de Cultura e Irani, Neiva Basso Zampieri.

Ela também explica os motivos pelo qual a categoria Gospel teve uma data diferente neste ano. “É para que mais participantes se inscrevessem, já que alguns não cantavam em função de que não participam de eventos onde há venda de bebida alcoólica, por exemplo. O festival é como se fosse uma festa e algumas pessoas não concordavam. Outro motivo é que optamos por priorizar cantores locais, já que sabemos que Irani tem vários que atuam nessa categoria. E tem também a questão das músicas, que geralmente chegam a seis, sete ou oito minutos e aí o festival se estendia demais. Ano passado chegamos a ir até quase 03h da manhã em uma das noites e público, jurados e cantores cansavam”, detalha.

Neiva também reforça que antes de mudar, fez reuniões e que para o próximo ano, pode haver mudança no regulamento. “Nós reunimos os pastores e padres e falamos da ideia e todos concordaram que o Gospel poderia ser em uma data diferente. Na realidade não excluímos a categoria do Fimusi o que fizemos foi criar um dia exclusivo para os cantores”, argumenta. “A gente vai avaliar tudo depois do Festival, vamos sentar conversar e se for preciso, alteramos novamente, sem problemas. Estamos pensando em fazer uma enquete com a população para definir o formato do próximo ano” adianta a diretora.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA

Diante dos fatos que vêm sendo divulgados nas redes sociais, em relação às músicas gospel vetadas na XXVIII edição do FIMUSI, a administração municipal vem a público esclarecer:

Desde o início de 2018 foi discutido junto ás autoridades eclesiásticas a possibilidade de realizar um festival destinado exclusivamente ás músicas gospel, e não somente evangélicas como vem sendo divulgado.

O objetivo dessa iniciativa sempre foi valorizar o público que aprecia esse gênero musical e não participava do FIMUSI na forma que era realizado anteriormente.

Exposta essa ideia, as autoridades eclesiásticas do município, juntamente com o conselho municipal de cultura aprovaram e o festival de música gospel aconteceu com sucesso no dia 04/08/2018, com participação expressiva de público, onde famílias puderam desfrutar de um momento especial de louvor e adoração.

Necessário esclarecer ainda que essa decisão não foi exclusiva de uma ou outra pessoa, mas uma decisão colegiada. A intenção sempre foi valorizar e incluir o público que não participava anteriormente, mais importante ainda dizer que o FIMUSI está de portas abertas para todos os públicos, apenas os gêneros musicais sofreram alterações mediante aprovação.

O FIMUSI é um evento com história de mais de duas décadas, considerado um dos maiores da região sul do país e sua história de crescente sucesso não pode ser denegrida por interesses alheios ao da coletividade e promoção cultural.

A Administração Municipal reitera seu respeito com todos os segmentos culturais e continuará trabalhando pelo crescimento e fortalecimento da cultura local.