Região teve as menores temperaturas no fim de semana

O fim de semana que passou foi o mais gelado neste ano de 2018. Conforme a Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, as temperaturas registradas foram as mais baixas do ano e isso possibilitou a formação de geada no amanhecer do domingo, dia 26, e desta segunda-feira, dia 27.



Conforme os dados da Embrapa, durante o sábado, dia 25, a menor temperatura foi durante o dia com 7Cº. No amanhecer do domingo, a menor temperatura ocorreu durante a madrugada, com 2Cº e nesta segunda-feira, dia 27, durante a madrugada, a mínima foi de zero grau, a menor do ano de 2018.