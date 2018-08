De sexta (24) a domingo (26), policiais rodoviários federais flagraram 92 motoristas dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais do estado.

O maior número de flagrantes ocorreu na primeira madrugada do final de semana, quando mais de 26 agentes se reuniram na BR 101 para fiscalização de combate à embriaguez. Na ocasião, em pouco mais de três horas de atuação em Balneário Camboriú, Itapema e Tijucas, foram multados 59 condutores por dirigirem alcoolizados. Para driblar a chuva, as equipes foram divididas e posicionadas em locais abrigados sob viadutos e retornos nas três cidades.

Os motoristas autuados por embriaguez tiveram suas carteiras de motorista recolhidas. Eles pagarão multa no valor de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por doze meses. O valor dobra se o caso for de reincidência nos últimos doze meses.

No ano de 2018, nas rodovias federais de Santa Catarina, a PRF já autuou 2.763 condutores por embriaguez ao volante. Foram realizados 53.570 testes de bafômetro e 405 operações específicas de combate à embriaguez.

“O motorista precisa saber que, mais cedo ou mais tarde, se não mudar esse comportamento de beber e dirigir, a PRF vai alcançá-lo. Aí não adianta se lamentar quando for punido com multa, suspensão da carteira e até com a prisão”, afirma o policial Everson Feuser, Chefe de Operações da PRF em Santa Catarina.

(Fonte: Nucom/PRF)