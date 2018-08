Um homem de 51 anos foi preso por posse de arma de fogo, no início da tarde desde domingo, dia 26, na Rua Basílio Naibo, Bairro dos Industriários. Segundo informações apuradas pela Aliança, o homem estava agredindo a esposa e as crianças. Uma das meninas saiu para pedir ajuda e um vizinho chamou a polícia. Na residência a PM constatou que além das de agredir, o homem ameaçava as crianças com uma arma de fogo. Em revista na residência os policiais localizaram o revólver, calibre 32, que estava com a numeração raspada. Os envolvidos foram encaminhados para a Central de Polícia, para os encaminhamentos.