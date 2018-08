Quatro pessoas foram conduzidas para atendimento médico após uma colisão entre dois veículos, em Concórdia. O fato aconteceu na noite deste sábado, dia 25, na esquina das ruas Cândido Ramos e Santa Catarina.

Se envolveram um Corsa e um Gol, ambos com placas de Concórdia. As duas vítimas, duas crianças de dez anos, que estavam no Corsa e os dois ocupantes do Gol foram socorridos e encaminhados para avaliação médica no pronto-socorro do Hospital São Franisco de Concórdia.



A Polícia Militar esteve no local para fazer o atendimento do acidente. As vítimas foram atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)