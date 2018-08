Nesta quarta-feira (22), aconteceu a reunião para elaboração do plano de mídia, necessário à veiculação da propaganda eleitoral gratuita das Eleições 2018. Na ocasião, foi sorteada a ordem de aparição dos candidatos, partidos e coligações na propaganda de rádio e televisão.



A reunião ocorreu na Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e foi dividida em dois momentos: o primeiro, com início às 8h30, foi dirigido aos representantes de partidos políticos e coligações que apresentaram candidatos às eleições; o segundo contou com a participação também das emissoras, a partir das 9h30.



No encontro, foi definido também o plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito – inserções que, nesta eleição, ocorrerão das 5h às 24h, com a veiculação de 28 programetes de 30 segundos por dia, por cargo. Além disso, foram repassadas orientações sobre o cadastro dos partidos e emissoras no Sistema Auge - Controle de Propaganda Eleitoral e os formatos das mídias a serem fornecidas aos veículos de comunicação geradores da propaganda.



Para os partidos que têm candidatos a governador, a ordem do primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é a seguinte: (1) Partido da Causa Operária (PCO); (2) Partido dos Trabalhadores (PT); (3) Coligação Santa Catarina em Primeiro Lugar (PATRI, PMN); (4) Coligação Um Caminho Pra Gente (PCB, PSOL); (5) Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU); (6) Aqui é Trabalho (DEM, PCdoB, PDT, PHS, PODE, PP, PPL, PRB, PROS, PRP, PSB, PSC, PSD, PV, Solidariedade); (7) Partido Social Liberal (PSL); (8) Coligação Santa Catarina quer Mais (Avante, DC, MDB, PPS, PR, PRTB, PSDB, PTB, PTC); (9) Rede Sustentabilidade (REDE).



Já para senador, a ordem sorteada obedece à seguinte sequência: (1) Coligação Um Caminho Pra Gente (PCB, PSOL); (2) Partido Social Liberal (PSL); (3) Coligação Santa Catarina em Primeiro Lugar (PATRI, PMN); (4) Rede Sustentabilidade (REDE); (5) Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU); (6) Coligação Santa Catarina quer Mais (Avante, DC, MDB, PPS, PR, PRTB, PSDB, PTB, PTC); (7) Aqui é Trabalho (DEM, PCdoB, PDT, PHS, PODE, PP, PPL, PRB, PROS, PRP, PSB, PSC, PSD, PV, Solidariedade); (8) ) Partido da Causa Operária (PCO); (9) Partido dos Trabalhadores (PT).



O rodízio entre as aparições dos candidatos observa o critério de que o último a ter sua propaganda eleitoral gratuita veiculada em determinado dia será o primeiro na próxima data de veiculação, e assim sucessivamente.

Todas as tabelas serão publicadas até o final da tarde de quarta-feira em “Propaganda Eleitoral”, na área Eleições 2018, no site do TRE-SC.



Conforme determina o Calendário Eleitoral, 24 de agosto é o último dia para os tribunais eleitorais elaborarem, junto com os partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio, plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, assim como para realizar o sorteio para escolha da ordem de veiculação da propaganda em rede.



Propaganda eleitoral gratuita

O Calendário Eleitoral para as próximas eleições estabelece a data de 31 de agosto para o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que ocorrerá até a data de 4 de outubro no 1º turno, e no período de 12 a 26 de outubro, na hipótese de haver 2º turno.

(Fonte: Ascom/TRE -SC)