O Sicoob, maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, é destaque na 18ª edição do anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico. O especial apresenta indicadores exclusivos de avaliação e rankings das 1000 maiores companhias do País e das 50 maiores por região.

Na análise, feita a partir das demonstrações contábeis consolidadas, o Sicoob está entre as 10 no ranking geral de Finanças. Além disso, o Sistema está em 6º lugar entre os 20 maiores em depósitos totais e em lucro líquido e é o 6º entre os bancos que mais cresceram em operações de crédito.

O Sicoob ficou, ainda, em 7º lugar entre os 20 maiores em operação de crédito, subindo 11 posições em relação ao ano anterior. Também está na 7º posição entre os 20 maiores em patrimônio líquido. Entre os 20 mais rentáveis sobre o patrimônio, subiu quatro posições se comparado com 2017 e, neste ano, está no 7º lugar no ranking.

Entre os 20 maiores em receita de intermediação, o Sicoob está em 8º lugar. Já entre os bancos que mais cresceram em depósitos, o Sistema é o 12º. Em relação aos resultados operacionais sem equivalência patrimonial, ocupa o 15º lugar entre os 20 maiores. O anuário mostra, ainda, que a instituição cooperativa ficou no 17º lugar entre os 20 com menor custo operacional.

“A intenção em divulgar nossos resultados é mostrar o quanto as cooperativas financeiras são ótimas alternativas para a população. O ranking do Valor 1000 destaca o crescimento do Sicoob mesmo com os desafios do cenário político e econômico atual do País”, afirma Henrique Castilhano Vilares, presidente do Sicoob Confederação.

Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) possui 4,1 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por 464 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas de: cartões, consórcios, DTVM, seguradora, previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quinta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com 2,7 mil pontos de atendimento. As cooperativas inseridas no Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

(Fonte:P&G Comunicação)