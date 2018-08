Para as eleições de 2018, a Justiça Eleitoral determinou algumas mudanças de locais de votação em Jaborá. O município pertence a 18ª Zona Eleitoral, em Joaçaba.



Conforme o TRE, não há mais local de votação na Linha Lajeado Andrade. Os eleitores desta localidade foram transferidos para votação no Pavilhão Comunitário da Linha São Miguel, que agora contará com as seções 130 e 135.

Não há mais local de votação na Linha Boa Vista. Os eleitores desta localidade foram transferidos para votação no Pavilhão Comunitário da Linha Vista Alegre, que agora contará com as seções 138 e 140.

Não há mais local de votação na Linha Águas Belas. Os eleitores desta localidade foram transferidos para votação no Pavilhão Comunitário da Linha Santa Lúcia, que agora contará com as seções 132 e 262.

Não há mais local de votação na Linha Jaborazinho e na Linha França. Os eleitores destas localidades foram transferidos para votação no Colégio Estadual Victor Felippe Rauem, que agora contará com as seções 128, 133, 134, 139 e 259.

(Com informações do Blog do Paulo Gonçalves)