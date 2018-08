Fato foi percebido pelos moradores no começo da manhã e comunicação aos Bombeiros foi feita no início da tarde.

Queda de muro atinge parcialmente uma residência no Nova Brasília

A quede de um muro, seguida de desmorotamento, está ameaçando uma residência no bairro Nova Brasília, em Concórdia. O fato foi comunicado ao Corpo de Bombeiros Voluntários no fim da manhã deste sábado, dia 25. O imóvel está localizado na rua Ramos da Cruz, no bairro Nova Brasília.



Conforme informações, os moradores perceberam o problema por volta das 6h. A Defesa Civil Municipal também foi acionada e a residência que foi parcialmente atingida não foi interditada. Já a parte do muro, que ficou de pé, está isolado. Um levantamento do local será feito durante a tarde, uma vez que pode haver risco de novos incidentes.



(Com informações do repórter André Krüger).