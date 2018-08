Uma criança recém-nascida precisou de suporte aéreo para ser levada para Joinville. O bebê, que estava internado no Hospital São Francisco de Concórdia, apresentou problemas cardíacos e foi levado para o Hosital Infantil de Joinville através da aeronave do Arcanjo.



O procedimento foi feito no fim da manhã deste sábado, dia 25, no Aeroporto Municipal de Concórdia. O translado do HSF foi feito pela ambulância do Samu.



Conforme informações, a família da menina é do município de Joaçaba.

(Com informações do repórter André Krüger)