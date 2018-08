Embriagado, um homem acabou preso na madrugada deste sábado, dia 25, após se envolver em um acidente de trânsito. A prisão ocorreu por volta das 3 horas, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Xanxerê.

Segundo a Polícia Militar, a colisão foi entre um Hyundai HB20, com placas de Bom Jesus e uma Ford Ka, de Concórdia.

Os motoristas, ambos de 25 anos, realizaram o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez do condutor de Concórdia. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

(Fonte: Oeste Mais)