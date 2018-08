Morador do interior de Piratuba fica ferido durante trabalho e corte de árvore

Um homem de 45 anos ficou ferido quando cortava uma árvore em sua propriedade. De acordo com ele, ao cair, o bambu deu uma alavancada pegou em seu rosto, machucando a face. O fato ocorreu na manhã deste sábado (25) em Lageado Mariano, Piratuba.

O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado por volta das 09h55min para ir de encontro com o carro do vizinho da vítima, que conduzia o homem ferido. Na Linha Alto Gramado, eles se encontraram e os bombeiros fizeram os primeiros atendimentos. G de A e S. apresentava sangramento no nariz, boca, e suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Ele foi levado ao Hospital de Piratuba/Ipira e em seguida encaminhado ao Hospital São Francisco de Concórdia, para exames complementares.

(Fonte: Grupo Magronada)