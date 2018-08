Deve ficar 100% restabelecido neste fim de semana o abastecimento de água em Concórdia. A informação consta em aviso da Casan, que está sendo publicado nos principais meios de comunicação. Os problemas, que já foram solucionados, surgiram na madrugada da quitna-feira, dia 23, quando ocorreu um colapso mecânico no motor de uma das estações de recalque de água tratada, em Concórdia. O problema afetou todo o abastecimento de água no município.



A questão é que, desde o fim do conserto, o restabelecimento no fornecimento de água está sendo feito de forma gradativa. Algumas localidades estão passando pela intermitência do abastecimento para acelerar o preenchimento em toda a rede de água.