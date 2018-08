O ex-vice-prefeito de Arabutã e atual fiscal de tributos e obras da Prefeitura de Arabutã, Marcelo Morche, foi inocentado do crime de suposta infração aos princípios da impessoalidade e lesão ao erário, através de processo administrativo, que estava em andamento pela própria Administração do terceiro maior município do Vale da Produção. A decisão foi proferida no começo desta semana pela comissão responsável pelos trabalhos.



Os trabalhos de investigação sobre essa suposta irregularidade vinham sendo realizados desde o ano passado. A empresade um familiar de Morche prestou serviço à Prefeitura de Arabutã, enquanto Marcelo era vice-prefeito, em 2014. Na ocasião, o serviço em questão era a confecção da cuca para o aniversário do município.



Conforme o parecer, "analisando todas as provas juntadas, esta Comissão não entendeu comprovado o favorecimento da contratação na empresa de Ivone Morche ME, assim como não ficou comprovado superfaturamento dos valores praticados nos itens fornecidos pela empresa para a municipalidade. Cabe ressaltar ainda que diante dos documentos analisados por esta Comissão, não foi o servidor Marcelo Morche ordenador de despesas para a compra dos produtos".



A polêmica veio a tona no ano passado, quando Morche, que também é candidato a prefeito derrotado nas últimas eleições, foi afastado das funções por conta desse processo, que também iniciou a sua tramitação na Justiça de Ipumirim. O assunto também dominou a Câmara de Vereadores de Arabutã e Morche voltou às funções por conta de decisão judicial.



Conforme informações obtidas pela Rádio Aliança, a prefeita Leani Schmidt pode pedir a anulação desse procedimento administrativo, bem como seus efeitos.