Após troca de informações entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM/SC), 208 quilos de maconha foram apreendidos na tarde de hoje (sexta) em Chapecó. Na mesma ação, um carro roubado foi recuperado e um homem preso.

A droga estava no porta-malas e banco traseiro de um Renault/Fluence, abordado na área urbana de Chapecó. Havia 207 quilos de maconha, mais 540 gramas de sementes da planta da droga e ainda 1,4 quilos de haxixe. O veículo tem registro de roubo/furto em Caxias do Sul/RS, mas circulava clonado, com placas de outro Fluence de mesmas características, emplacado em Belo Horizonte/MG.

O motorista, gaúcho de 43 anos, já tinha mandado de prisão por porte ilegal de armas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Chapecó onde também vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

(Fonte: Nucom/PRF)