Evento será no começo do mês de setembro.

E os trabalhos de montagem dos espaços para a FEMIX 2018 no Parque de Exposições segue a todo vapor. Na quinta-feira, dia 23, além da parte de construção das estruturas preocupação com a segurança dos expositores e visitantes.

Pela manhã a empresa responsável pela segurança e limpeza da Feira a Inviosat esteve realizando no Parque uma visita técnica de avaliação para os pontos de instalação das câmeras de segurança e alarmes. Serão instaladas 16 câmeras de monitoramento qualidade IP/HD e equipadas para gravação noturna. Todas devem ficar localizadas em pontos estratégicos em todo o parque como Ginásio Tancredão, Multiuso, área externa, restaurante e palco.

O gerente operacional da empresa parceira, Pablo José de Matos, explica que as instalações iniciam na segunda. “Começamos o mapeamento geral das unidades externas e internas para definirmos os pontos que serão instalados. Vamos disponibilizar acesso aos expositores via aplicativo ou computador para que o empresário tenha a possibilidade de acompanhar fora do horário da feira seu estande e assim ter um melhor monitoramento do evento”.

Também ontem foram iniciados os trabalhos de instalação do cabeamento da internet fibra óptica que devem ser finalizados nos próximos dias. A ideia é oferecer acesso exclusivo para cada expositor oferecendo, portanto, internet de qualidade.

A Vila FEMIX está em fase de conclusão do telhado. Com o tempo bom foco ainda na construção do Pavilhão da Construção Civil que terá 600m² e ficará em frente ao Tancredão que deve abrigar oito empresas do setor da construção, imobiliário e a Gen TV de Chapecó parceira da Feira na divulgação.

Nesta sexta-feira, dia 24, os esforços estão concentrados nas montagens internas. O rebaixamento do teto foi finalizado e compõe o embelezamento do Tancredão na qual deve abrigar 52 empresas direcionadas para a indústria, comércio, instituições parceiras e apoiadores. Para atender a demanda de montagem 18 pessoas da montadora oficial Clóvis Produções e Eventos trabalham direto no Parque até no dia da abertura.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)