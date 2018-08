A Rede Social é algo que está consumado e enraizado na sociedade moderna. E tende a se tornar cada vez mais presente, se tornando quase uma parte orgânica na nossa vida.

As mais famosas como o Facebook, Twitter, Instagram e Whatsapp servem para as pessoas se mostrarem, se comunicarem e interagirem de diversas formas E essa interação pode ser positiva ou negativa.

Nas últimas horas, em nível local, vivenciamos dois episódios que ilustram muito bem essas duas facetas das redes sociais. A primeira delas diz respeito sobre o desaparecimento de duas crianças de 12 anos, mesmo sendo por poucas horas. Conforme noticiado pela Rádio Aliança, familiares perceberam a ausência dessas crianças e imediatamente iniciaram uma corrente de ajuda através do Whatsapp, com mensagens de texto, fotos e áudios. Isso tomou uma proporção muito grande e, em poucas horas, as duas crianças foram localizadas aqui no centro de Concórdia. Nesse meio tempo, claro, a família procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários. Mas neste caso, o lado positivo da rede social, foi determinante para o desfecho rápido e feliz desse episódio.



Por outro lado, e aí é que mora o perigo, também passou a circular uma fotografia de um suposto ponto de ônibus, feito de uma forma, digamos assim, "rudimentar". A mensagem de texto que acompanhava essa foto atribuía o empreendimento a uma obra da Prefeitura de Concórdia, construída em um local do bairro das Nações.

Lógico que essa foto não tem nada a ver com obra da Prefeitura de Concórdia. É fake!./ Porém, muitas pessoas tomaram aquilo como se fosse verdade e compartilharam ajudando a propagar um fato que não existe, cujas consequências são reais. E o pior, essa corrente fez com que surgissem mais de 100 comentários tecendo críticas ao Governo Municipal de Concórdia sobre essa obra, que não existe ou não é daqui. Se não fosse a intervenção de um comissionado da Prefeitura em alertar para a falsidade desse material, certamente a moral do Executivo Municipal seria derretida por comentários verdadeiros, susentados por um fato mentiroso.



A rede social pode ser nociva ou positiva. Depende de como usamos e a intenção com que usamos. Faça um favor a sua inteligência. Se ver ou presenciar algo duvidoso na rede social, procure se informar ou buscar saber se aquilo é verdadeiro através de um meio de comunicação contituído, como por exemplo a Rádio Aliança. Não é via de regra, mas esses meios têm mais comprometimento com a verdade do que a Rede Social, que infelizmente ainda aceita muita coisa e ainda é um território sem lei. Cuidado!