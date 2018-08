Proprietária da residência chegou a flagrar o bandido dentro do imóvel

A enfermeira Ariane Kuhn teve uma surpresa desagradável nesta sexta-feira, dia 24. Ao chegar em casa, na Rua Fiorelo Sunti, Bairro Imperial, por volta de 12:30h, ela e uma amiga flagraram um ladrão dentro do imóvel. Ele arrombou a porta da frente para entrar e conseguiu fugir levando a carteira com documentos e talão de cheques, peças de roupas e um notebook.

Ariane conta que o susto foi muito grande. “Ao entrarmos na casa já percebi que alguém tinha invadido, pois os cachorros estavam soltos e vi roupas pelo chão. Aí, minha amiga o viu dentro do imóvel. Foi muito rápido, ele correu e pulou um muro”, detalha ela. A enfermeira também conta que o ladrão foi “abusado”. “Ele revirou guarda-roupas, bagunçou tudo, quebrou móveis, derrubou comida pelo chão e ainda comeu pizza”, relata indignada.

Ela e a amiga acionaram a Polícia Militar e repassaram as características do ladrão. Também registraram um Boletim de Ocorrência na Delegacia.

Recompensa:

Ariane é proprietária da Clínica Vitally, que fica na Rua Vitório Celante e segundo ela, muitos arquivos importantes estão no notebook furtado. O computador é preto e da marca ACER. Ele oferece uma recompensa para quem repassar informações concretas e que levem ao equipamento. Na carteira levada, estavam todos os documentos. CPF, RG, Carteira de Habilitação e o talão de cheques. “Se alguém tiver informações, peço que nos repasse ou informe a polícia. Preciso muito dos documentos e principalmente do notebook. Com certeza vamos recompensar”, destaca.