Fato foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 24, próximo do acesso ao bairro Natureza

Duas pessoas escaparam ilesas de uma colisão de carro em paredão de pedra. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 24, na SC 283, proximidades do trevo de acesso ao bairro Natureza. Envolveu um veículo Citroën Picasso.



Com a força do impacto, os danos materiais foram de média a grande monta no veículo.