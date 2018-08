Inicia neste sábado, a terceira fase do Estadual Sub-12 da Liga Catarinense de Futsal. Oito equipes brigam por quatro vagas no quadrangular final do Estadual. Os jogos acontecem nesta primeira rodada nas cidades de São Lourenço do Oeste e Chapecó.

Pela chave I em Chapecó, a equipes da Apach/CRC sedia a rodada recebendo as equipes da AGN Capinzal, Apaca Concórdia e C5 Futsal AABB. O returno acontece na cidade de Concórdia.

Pela chave J em São Lourenço do Oeste, o Futsal SLO sedia a rodada recebendo as equipes do ADV/Videira, Escola Furacão e Apaf Guaraciaba. O returno acontece na cidade de Videira.

Classificam para o quadrangular final as duas melhores equipes de cada chave. Para escolha de sede na final será adotado a campanha pelo índice técnico.

Os jogos tem início ás 9hs da manhã.

Créditos: Assessoria de Imprensa LCF