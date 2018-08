Leoas e Irani jogam em casa. Leoas defende a liderança do Estadual. Já o Irani busca retonar o caminho da vitória. Jogos iniciam ás 20hs

O Futsal Feminino da Liga Catarinense prossegue neste final e semana.

Após dois jogos no meio de semana com vitória das Leoas da Serra e Female, a rodada deste sábado terá as Leoas novamente em quadra agora jogando diante da sua torcida.

Em Irani, a equipe da AFFI Irani recebe a Acoff Concórdia no ginásio Modesto Tortelli em Irani. A equipe de Concórdia ainda não venceu no Estadual e busca seus primeiros pontos na competição. Já a equipe do Irani tem 3 pontos e busca voltar a vencer. A partida inicia ás 20hs.

Em Lages, a líder Leoas da Serra recebe a equipe do Seara Futsal ás 20hs no Jones Minosso. As Leoas lideram a competição com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Seara Futsal ainda não venceu e buscará fora de casa a sua primeira vitória e seus primeiros pontos no Estadual.

A equipe da Female folga na rodada e joga na próxima quarta-feira (29/08) o clássico diante das Leoas no ginásio do Ser Aurora ás 20hs. Ambas jogarão com seu elenco principal.

Créditos: Assessoria de Imprensa LCF