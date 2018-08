Chave A

Dois jogos vão fechar a quinta rodada do returno na chave A do Estadual da Liga Catarinense de Futsal neste sábado. A rodada teve início na quarta-feira com a equipe da ADAF Saudades vencendo o Maravilha Futsal e retomando a liderança da chave no Estadual.

Em Xaxim, o Guarany recebe a equipe da Pinhalense ás 20h15. O Guarany vem de uma vitória fora de casa no meio de semana, e diante do seu torcedor, tenta embalar no returno da competição. Já a Pinhalense vem de folga na tabela e derrota na última partida.

Em Palmitos a equipe da AAPF Palmitos volta a jogar em casa. Ás 20h15, a equipe palmitense recebe o Seara Futsal. A AAPF Palmitos vem de vitória fora de casa e embalada busca a vice-liderança do Estadual. Jà o Seara acabou derrotado em casa na quarta-feira e busca ainda a primeira vitória neste returno.

Chave B

Pela chave B, três jogos completam a rodada. ADC Curitibanos e AGN Capinzal já abriram a rodada com vitória para a equipe curitibanense.

Em Ipira, a equipe do Piratuba Futsal recebe o Liga Caçador Futsal ás 20h15. De folga na última rodada, o Piratuba vem de vitória diante do Fraiburgo e busca neste sábado mais 3 pontos para subir na tabela de classificação. Já o Liga Futsal Caçador ainda não venceu e busca a primeira vitória fora de casa na competição.

Em Lages, o Lages Futsal recebe o atual líder da chave o Cruzeiro. Ambas vem de vitória e brigam pela liderança na chave neste returno. A partida está marcada para ás 20h15 no Ivo Silveira em Lages.

Fechando a rodada, 20h30, em Lebón Régis, a equipe do AC Coração do Contestado recebe o Fraiburgo Futsal em mais um clássico da rodada pela chave B. As duas equipes ainda não venceram no returno. Coração do Contestado ainda não venceu na competição, enquanto que o Fraiburgo já conquistou sua vitória no certame. O Confronto pode definir o lanterna da chave bem como um grande passo para a classificação aos play-offs.

Créditos: Assessoria de Imprensa LCF