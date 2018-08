A campanha promovida pela CDL em parceria com centenas de empresas segue a todo vapor. O segundo sorteio do Show de Prêmios do Comércio de Concórdia – R$150 mil em vale-compras realizado na manhã desta sexta-feira, dia 24, na sede da entidade sorteou mais 45 consumidores que fizeram compras no comércio e nas empresas da cidade.





Nesta segunda etapa da campanha foram 35 vales de R$ 500,00 e mais 10 no valor de R$ 1 mil. Os ganhadores poderão retirar a premiação nos próximos dias na entidade e aproveitar para garantir produtos e serviços de qualidade nas centenas de empresas participantes.





O presidente da CDL, Heldemar Maciel, diz que a campanha já é sucesso pelo envolvimento dos clientes que pedem os cupons nas empresas. “É uma campanha longa que abrange diferentes datas comemorativas, já trabalhamos Dia Das Mães e Namorados e agora focados no Dia dos Pais, data que foi celebrada no segundo domingo de agosto”.





A entidade entende que os lojistas estão apostando em promoções e campanhas próprias para movimentar os estabelecimentos o ano todo, mas que a campanha dos R$ 150 mil tem sido um importante aliado para a ampliação dos resultados devido suas proporções de investimento. “Muitas empresas não teriam condições de trabalhar com um valor tão expressivo de premiação, além da divulgação e ações. Estamos fazendo a nossa parte para fomentarmos os estabelecimentos o ano todo. O momento continua sendo de recuperação, mas acreditamos que começamos o segundo semestre com boas perspectivas”, destaca o diretor de campanha de vendas, Gabriel Sabino.





Confira a lista completa dos ganhadores (as)





Vale-compras de R$ 500,00:



- Marlene T. Rossi: Pittol Calçados

- José Signorin: Caitá Supermercados

- Valdecir Filippi Fronzen: Pittol Calçados

- Marlise S. Feruck: Zat Supermercados

- Marlei Rita Bassani Santian: Caitá Supermercados

- Mara Lucia Simon: Leve Calçados

- Adriel Ramos Finger: Pittol Calçados

- Maria Eduarda Trindade: Zat Supermercados

- Jorgina Rodrigues da Silva: Pittol Calçados

- Arthur Dalbelo da Silva: Pittol Calçados

- Altivo Dani: Gerpagro Dist. de Produtos Agropecuários

- Alvani Vidi: Pittol Calçados

- Tiago Raugust: Loja do Real (A5 Utilidades)

- Diogo Ricardo Liotto: Zat Supermercados

- Genoir José Wazlawosky: Supermercado Zat

- André Schwarzhach: Cia Center

- Reginaldo L Richart: Pittol Calçados

- Nádia Leobet: Alfana Magazine

- Ivone Terezinha Zanettim: Pittol Calçados

- Larissa Ines Pozzebon Wille: Cia Center

- Edivan Reitel: Megazam Moda Sport

- Valmir Varotto: JS Presentes

- Jenny K. Ravanelli: Cia Center

- Valdirene Claire Gugel: Cia Center

- Patrike Ernani Berlato: Loja do Real (A5 Utilidades)

- Eveline Roberta Gaertner: Pittol Calçados

- Margê Aparecida de Camargo Sehn: Ideal Modas

- Solange Otfinoski: Pittol Calçados

- Edivan Seidenstrucker: Leve Calçados

- Orilde Roman: Compretudo Supermercados

- Dirlei Pecini Ramilio: Compretudo Supermercados

- Evelin Machado Dezanetti: Felicitá Departamentos / Leve Vestuário

- Erci Sipp: Zat Supermercados

- Tainara Pedretti: Cia Center

- Jenecir L. Manduca Bernardi: Cia Center



Vale-compras de R$ 1 mil



- Salete Maria Berno: Imperial Supermercados

- Marcio Vieira Lopes: Caitá Supermercados

- André Rizelo: RM Peças e Máquinas

- Jordi Edinan Marque: Loja Ideal

- Salete Parizotto: Compretudo Supermercado

- Gabriela Vanzo Ritta: Perozin Motos

- Rafaella Camara Zuhl: Cia Center

- João B. Ribeiro de Jesus: Caitá Supermercados

- Daisy Camillo Granemann: Leve Calçados

- Elvira Simon: Pittol Calçados



Vale-compras de R$ 500,00 (vendedora)



- Adriana R. Dalla Costa Bernardi: Alfana Magazine

Fonte: Fabiana Passarin