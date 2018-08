A Liga Nacional de Handebol Feminino 2018 vai iniciar para a atual campeã, a AAU UnC Concórdia. E de cara em seu primeiro confronto, as comandadas do técnico Alexandre Schneider terão pela frente a forte equipe de Blumenau, que jogará em casa, na próxima quinta-feira (30 agosto).

Sobre o jogo de estreia na Liga, o técnico Alexandre Schneider não esconde a sua expectativa:

“É um jogo especial. Primeiro por ser a estreia na Liga Nacional e, depois do título conquistado no ano passado, todo mundo tem uma expectativa de como vai se comportar a equipe. Segundo por ser um clássico, com duas equipes que nos últimos anos sempre estiveram disputando finais de Jogos Abertos, de Liga Nacional, de Jogos Universitários, e isso também cria uma ansiedade de como o grupo vai se portar neste primeiro jogo. Mas temos trabalhado bastante e vamos ver como será a resposta delas neste primeiro jogo”.

O técnico concordiense admite que para este ano está com um grupo mais fortalecido, comparado ao ano passado, não só em relação ao número de atletas, mas também pela qualidade, tanto em relação a defesa, como também nas ações de ataque.

Mas o que é certo neste momento, segundo Schneider, é que a equipe vai se ajustar ao longo da competição, buscando chegar mais uma vez as finais da competição e defender o título conquistado em 2017.

Na primeira fase da Liga, a equipe da AAU UnC Concórdia fará três jogos fora de casa, nesta ordem: Blumenau (SC), e depois enfrentará as equipes paranaenses de Cascavel e Maringá.



Depois, ainda na primeira fase, recebe no ginásio da UnC, as paulistas da UNIP e Pinheiros, e encerra a fase contra a equipe do Espírito Santo.

Sobre os jogos em casa, Schneider foi enfático

“Temos que vir para cá com bons resultados conquistados fora de casa para garantir a classificação para a próxima fase. E jogar em casa contra duas das melhores equipes do Brasil, que estão sempre entre as quatro melhores, e que já foram campeãs da Liga, é algo muito bom para nós, que estaremos com o apoio do nosso torcedor. E é claro que esperamos que o ginásio da UnC possa estar lotado para estes jogos, não só contra as equipes paulistas, mas também contra a equipe do Espírito Santo que encerrará a primeira fase”.

E a exemplo do ano passado, em caso de classificação para as quartas de final da Liga, o técnico concordiense já garantiu que os jogos serão disputados aqui em Concórdia, com representantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.



Jasc 2018

Após a primeira partida da Liga, a AAU retorna para casa e prepara-se para disputar a 58º edição dos JASC (Jogos Abertos de Santa Catarina), que acontecerá na cidade de Caçador, de 06 a 16 de setembro.

Na ultima quinta (23), no Congresso Técnico, foi realizado o sorteio das chaves das modalidades.

No handebol feminino o chaveamento ficou definido desta forma:

Na Chave A: Concórdia, Balneário Camboriú, Chapecó e São José.

Na Chave B: Blumenau, São Bento do Sul, Fraiburgo e Timbó

Na Chave C: Itajaí, Palhoça, Criciúma e Lages.

A AAU UnC Concórdia é a atual campeã dos JASC, e neste ano buscará seu oitavo título na maior competição promovida pela Fesporte.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)