Furto e abate clandestino de animal registrado no interior de Concórdia

Um caso de abigeato, furto e abate clandestino de animais, foi registrado em Concórdia ensta semana. Conforme Boletim de Ocorrência, feito na Central de Polícia Civil, o fato ocorreu em uma propriedade rural da comunidade de Rancho Grande, interior de Concórdia.



Conforme a proprietária do local, Neiva Marisete Heitt, ela sentiu falta de um bovino. Quando saiu para procurar pela propriedade, ela localizou o animal já abatido e sem toda a carne. Estando somente no local o couro e as vísceras.



Conforme a produtora, o animal pesava aproximadamente 160 quilos. Não há suspeitos.

(Com informações do repórter André Krüger)