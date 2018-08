Elas foram vistas pela última vez no começo da noite e sumiço mobilizou muitas pessoas pelas redes sociais.

Foram encontradas no fim da noite desta quinta-feira, dia 23, as crianças que estavam desaparecidas nas últimas horas, em Concórdia. Conforme relatos de familiares, que mantiveram contato com o Jornalismo da Rádio Aliança, ambas foram achadas na área central de Concórdia. Elas foram achadas por um grupo de amigos da família, que estava auxiliando nas buscas. Ambas passam bem, conforme os familiares.



Até então, Bryan Souza e Isadora Maito tinham sido vistos pela última vez por volta das 19h30, em frente de suas residências, na região do Parque de Exposições. Após sentirem falta das crianças, familiares acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que juntamente com um grupo de voluntários intitulado Grupo de Resgate e amigos iniciaram as buscas nesta região.



A informação também correu nas redes sociais e mobilizou muitas pessoas.