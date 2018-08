Duas crianças de 12 anos estão desaparecidas em Concórdia. Familiares lançaram apelo nas redes sociais na noite desta quinta-feira, dia 23. Até o Corpo de Bombeiros Voluntários já foi avisado e um grupo de busca e resgate, formado por voluntários, já foi acionado para fazer buscas na região do Parque de Exposições, onde elas moram. Eles estão fazendo buscas com cães farejadores até mesmo na mata próxima.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com familiares das duas crianças. Eles relatam que as crianças estavam brincando defronte a residência, quando foram vistas até então pela última vez, por volta das 19h. Acredita-se que elas podem estar pelas imediações do Parque de Exposições e Bairro Portinari.



De acordo com informações das redes sociais, confirmada por familiares, as crianças são Bryan Souza e Isadora Maito. Qualquer informação, pode ser repassada aos bombeiros ou Polícia Militar. De acordo com relatos, a menina está com uniforme do colégio e o garoto, com calça jeans e uma camiseta de cor bege.