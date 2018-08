Sub-15 e Sub-17 enfrentam Tubarão neste sábado pelo Catarinense no sul do estado

Neste sábado (25) as equipes sub-15 e sub-17 do galo entram em campo para mais uma rodada da Série A do Campeonato Catarinense, às 13h30min a bola rola para a equipe infantil (sub-15) e às 15h15min para o juvenil (sub-17) no estádio Abilio Manoel Serafim.



As equipes viajam nesta sexta-feira (24), e a comissão técnica aproveitou ao máximo os treinamentos da semana e intensificou a preparação para o confronto no sul do estado, onde a missão é somar pontos para seguir com chances de classificação.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)