Nesta sexta-feira (24) a equipe adulta da ACF enfrenta a equipe de São Francisco do Sul às 20h30min no Ginásio da UnC, os ingressos terão valores de R$ 10,00 para homens e R$ 5,00 para mulheres e estudantes.



O primeiro confronto entre as equipes em maio a ACF conquistou a vitória por 3 a 2 no Ginásio Waldir Quirino da Luz, e segue focada para manter a invencibilidade no confronto em Concórdia, que faz com que a equipe avance duas posições na tabela de classificação.



O técnico Thomé tem conseguido juntamente com sua equipe fazer bons jogos na competição, mesmo com plantel reduzido e diversos atletas das categorias de base a ACF tem mostrado a qualidade e garra em todos os jogos que tem disputado.

A equipe concordiense encontra-se no momento na 7ª posição com 11 pontos.



A ACF em 2018 tem o patrocínio master da Prefeitura Municipal de Concórdia, FMEC, Passarela Supermercados, Sicredi, Unimed, Oral Sin, Pão de Alho Texano, Viero Móveis, Apti Alimentos, Tirol, Clanel Uniformes e Umbro. Também são patrocinadores IACC Tecnologia em Construção, Rações Bolly, Aquafast Produtos de Higiene e Limpeza, Rolpar Parafusos e Rolamentos, Varela Outdoor e Gráfica Nova Print.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)