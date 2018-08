Apenas danos materiais foram verificados em um tombamento de caminhão na SC 473, no município de Ipumirim/SC. O fato aconteceu no fim da noite da quarta-feira, dia 22. Envolveu um caminhão Volvo, placas de Concórdia. O veículo estava carregado com vísceras animais e parte da carga ficou espalhada sobre a pista. O motorista de 33 anos não se feriu. Por causa do acidente, o trânsito de veículos ficou interrompido nos dois sentidos por algumas horas.