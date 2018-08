Mais um agricultor ficou ferido ao tombar um trator durante o trabalho. A ocorrência mobilizou Bombeiros por volta das 16h30min desta quinta-feira (23) em Linha Zonalta, interior de Piratuba. A vítima, que ficou presa debaixo do equipamento agrícola, foi resgatada e encaminhada ao Hospital de Ipira com fratura no fêmur (osso da coxa).

Este foi o quarto acidente registrado apenas neste mês com trator. No último sábado (18) um agricultor morreu esmagado pela máquina. No dia 16, uma mulher se feriu também ao tombar o equipamento no interior de Ouro, e dia 09 um homem morreu em Joaçaba.

(Fonte: Caco da Rosa)