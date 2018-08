A Epagri Ciram lançou nas últimas horas alerta para possibilidade de temporais com risco de granizo e queda acentuada de temperatura para as próximas horas em toda a região. O motivo é a chegada de uma frente fria, que precede uma forte massa de ar polar que deve ser mais intensa no fim de semana.



A meteorologia indica que a chuva deve chegar na região já na madrugada da sexta-feira, dia 24. A frente passará por todas as regiões do estado no decorrer do dia, trazendo temporais com pacadas de chuva, modeerada a forte em alguns momentos, e rais. Há risco de granizo e vento forte, com rajadas acima dos 60 KM/h.



A partir da tarde do sábado, dia 25, conforme a Epagri Ciram há o risco de declínio acentuado da temperatura em todas as regiões. Inclusive tendo condição para chuva congelada e pequena chance de neve na tarde e noite e início da madrugada do domingo, dia 26. Nas regiões Oeste e Meio Oeste, áreas próximas do RS, também há condição de chuva congelada nesse período.



No amanhecer do domingo, dia 26, e segunda-feira, dia 27, temperaturas muito baixas próximas do zero grau, com geada isolada.