De acordo com levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) e CDL Concórdia o Dia dos Pais data comemorada no dia 12 de agosto foi de boas vendas para o comércio. Para 60% das empresas consultadas a expectativa de ampliação vendas em relação ao ano anterior foi atingida.

Em relação aos números de negócios 46,43% disseram que o aumento foi e 5%, 32,14% de até 10% e 10,71% disseram que o aumento ficou acima dos 10%. Com relação aos itens mais procurados o vestuário desponta com 32,40%, seguido dos itens de perfume, bebidas e móveis com 28,57% e acessórios 17,86%.

O ticket médio ficou entre R$50 até R$100. Quanto à forma de pagamento aparece o cartão de crédito com 40,48%, seguido pelas vendas a prazo com 38,10%. De acordo com a consulta, os resultados mostram que o Dia dos Pais teve desempenho favorável.

Os Dados do Serviço de Proteção ao Crédito SPC/CDL Concórdia, foram repassadas 1993 informações no sábado, dia 11, que antecedeu a celebração, 2,17% a mais do que 2017. “O Dia dos Pais é a primeira data mais importante do segundo semestre e funciona como termômetro para as próximas como Dia das Crianças e Natal. Todas as datas são importantes para o varejo ainda mais em período de recuperação da economia”, avalia o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)