Cerimônia de encerramento do curso de extensão foi na noite da última terça-feira, dia 21.

Polícia Militar forma 33 anos no curso de líderes comunitários

Na noite da última terça-feira, dia 21, aconteceu a cerimônia de encerramento do curso de Extensão de Lideranças Comunitárias, promovido pela Diretoria de Segurança Cidadã em parceria com o Centro de Ensino da Polícia Militar (CEPM). O evento ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, com a participação de líderes comunitários, membros dos Consegs de Concórdia e Seara, policiais militares e policiais civis, familiares e amigos.



O Curso de Extensão de Lideranças Comunitárias é destinado à capacitação de agentes de segurança pública e líderes comunitários para atuar junto às instituições, auxiliando na busca de soluções para problemas geradores de insegurança.

Além de promover maior interação entre os segmentos organizados das comunidades e as organizações policiais, possibilitando a ampliação da discussão sobre as causas do crime e a atuação em suas raízes como forma de prevenção.



O curso foi ministrado por integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que vieram de Florianópolis e também por policiais militares de Concórdia.



Na oportunidade, houve a solenidade de entrega dos certificados, e contou com a participação de militares, autoridades locais, parceiros, convidados e imprensa.



A Polícia Comunitária é uma filosofia e uma estratégia organizacional fundamentada, principalmente, numa parceria entre a população e as instituições de Segurança Pública, atuando na prevenção ao crime e violência e na preservação da ordem pública.

(Fonte: Polícia Militar)