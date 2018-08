A APAE de Concórdia está organizando a segunda edição do Bazar Beneficente. O atendimento iniciou na manhã desta quinta-feira, 23, e segue até 1º de setembro. O Bazar da APAE está aberto na sede da Associação do Deinfra e o horário de funcionamento é das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia. No fim de semana também estará aberto.

A voluntária da APAE, professora Elma Spengler, explica que há vários tipos de produtos no Bazar. “Temos TV, cama, colchões, roupas, calçados e brinquedos”, afirma. Neste ano também será realizada a Feira da Bolacha. A comunidade doou os ingredientes e os alunos, juntamente com a turma de voluntários, fizeram as bolachas que são vendidas no Bazar.

O dinheiro arrecadado será usado para custear as despesas da escola. A APAE atende alunos de Concórdia e dos municípios da região.