Pelas informações de bastidores, nesta semana deve sair a definição do novo titular para ocupar o comando da Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia. O anúncio será feito pelo prefeito Rogério Pacheco.

Uma lista com três nomes, indicados pelo PSB de Concórdia, já está em posse de Pacheco. Conforme informações obtidas pela Rádio Aliança, nesta nominata constam Pedro Sperandio, Mirna Patzlaff e Fábio Ferri.

Pedro Sperandio é marido de Edi Sperandio, enfermeira de carreira do Estado de Santa Catarina e que havia sido cotada inicialmente para essa função, mas acabou declinando do convite para se manter como servidora estadual. Por sua vez, Pedro é biólogo e já atuou na Vigilância Sanitária do Município. Portanto seria o favorito para essa função. Mirna Patzlaff atua no ramo da saúde, uma vez que é fisioterapeuta.

Já o nome mais emblemático dessa lista é o de Fábio Ferri. Não é a primeira vez que Ferri, que é do MDB, aparece na condição de cogitado para ser o novo secretário da Saúde de Concórdia./ Essa possibilidade havia sido ventilada há alguns meses, bem antes do então secretário Sidinei Schimdt pedir para sair. Na época, o Executivo Municipal tratou de rechaçar qualquer mudança nesta pasta. Naquela ocasião, assim como nesta, a indicação de Ferri continua sendo do PSB.

Resta saber se, desta feita, esse indicativo é de que Ferri possa desembarcar do MDB e ingressar no PSB, ou se o mais recente lembrete de Fábio Ferri para essa função também tem a articulação do "velho MDB de Guerra". Lembrando que há um estreitamento muito forte entre o deputado estadual Moacir Sopelsa – um dos líderes do MDB - com o Governo Municipal, cuja frutificação mais recente foi a indicação de Enori Bolsi, das fileiras desse partido, para o comando da Secretaria Municipal de Finanças, no Governo Pacheco e Massocco. Isso sem falar no comportamento da vereadora Marilane Stuani, que demonstra uma ter uma sintonia fina com a base governista.

Nunca é demais lembrar que Ferri foi o candidato a vice-prefeito derrotado nas eleições municipais de 2016.

Bueno, os nomes são esses e desses um será titular para a Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia.